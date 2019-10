Manchetes de rescaldo

Benfica, FC Porto e Sporting venceram os jogos da 8.ª jornada e a consequência mais relevante é a ascensão dos dois primeiros à lideraça da I Liga. O Famalicão perdeu o lugar para o Porto, depois de ter sido derrotado, no Dragão, por 3-0.

"Líder nota dez", titula "O Jogo". Futebol do Dragão foi demasiado para os famalicenses. Soares estreou-se a marcar.

"Lado a lado", lê-se na manchete do "Record". Rivais repartem liderança e batem recordes. Fábio Silva é o mais jovem de sempre a marcar na I Liga pelo Porto. Bruno Lage conquistou a 25.ª vitória nos primeiros 27 jogos como treinador, passa Riera e empata com Villas-Boas.

"Ferro e fogo", escreve "A Bola". Ferro marcou golo da vitória do Benfica em Tondela (1-0). Poder de fogo do FC Porto, com o Famalicão, assinalado. Os suspeitos do costume dividem a liderança.

O Sporting bateu o Vitória de Guimarães (3-1) e sobe ao quarto lugar. Wendel ficou fora do jogo, depois de ter sido apanhado na noite.