Golo de Élder da Sanjoanense corre o mundo. Avançado espera que lhe abra outras portas

Marcar de pontapé de bicicleta não é novidade para Élder Santana. "Em 2017 pelo Atlético Mineiro" já tinha feito o que agora repetiu com a camisola da Sanjoanense, recorda, em conversa com a Renascença. O ponta de lança, de 26 anos, teve um dia bem diferente do habitual, depois de ter sido uma das grandes figuras de um domingo de futebol.

Élder marcou os três golos da vitória sobre o Lourosa e o segundo é memorável: "Foi um lance espontâneo. Não havia muito tempo para pensar, até pelo pouco espaço que tinha pela proximidade dos jogadores do Lourosa. Foi espontâneo".

A espontaneidade resultou num golo que está a correr o mundo e o autor tem a esperança que "abra outras portas", ainda que esteja feliz em São João da Madeira e tenha consciência de que tem um longo caminho a percorrer.

"Espero que abra portas, mas eu estou muito confiante. Não só pelo golo de bicicleta, mas também pelos outros que estou a marcar. Preciso de evoluir bastante para atingir o que sonho", afirma.

Objetivos: seleção do Brasil e Liga dos Campeões

Élder Santana chegou esta época à Sanjoanense, para jogar no Campeonato de Portugal, naquela que é a sua primeira experiência na Europa. O ponta de lança já coleciona alguns clubes na carreira, mas mantém ligação de sempre ao Atlético Mineiro, um dos grandes do Brasil.

"Estou por empréstimo [na Sanjoanense] e estou feliz. A Sanjoanense tem me feito muito bem. É a minha primeira experiência fora de Portugal. Vim porque Portugal é conhecido pelo bom futebol e pela liga forte", explica, nesta entrevista a Bola Branca.



A jogar no terceiro escalão do futebol português, Élder mantém ambição e espera concretizar dois sonhos: "chegar à seleção do Brasil e jogar a Liga dos Campeões". Para isso tenho de me dedicar todos os dias para que as oportunidades possam surgir", diz o ponta de lança que tem cinco golos marcados pela Sanjoanense, esta temporada, em dez jogos.

Élder Santana é um dos melhores marcadores da Série B do Campeonato de Portugal. Chegou a jogar pelo Atlético Mineiro no Brasileirão, mas o seu percurso é feito por clubes de escalões inferiores: Morrinhos, Tupi, Ferroviária, Bragantino, Atlético Goianiense, Botafogo de São Paulo e Sertãozinho.