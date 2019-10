O Casa Pia vai voltar a disputar as partidas da II Liga no estádio de Pina Manique.

A partida com o Vilafranquense, a 2 novembro, vai ser a do regresso do Casa Pia a casa.

O estádio de Pina Manique tem estado a ser alvo de obras de melhoramento.

Durante as obras, o Casa Pia tem jogado no Estádio Municipal de Mafra.