Jorge Jesus: "Dificilmente vou voltar a Portugal"

Regressar a Portugal para treinar não está no horizonte de Jorge Jesus. O treinador do Flamengo não sabe o que o futuro lhe reserva, mas na conferência de imprensa após a vitória sobre o CSA, disse que está "super feliz" no Rio de Janeiro. "Dificilmente vou voltar a Portugal", assegurou.

"Não tenho objetivos em relação a Portugal, mas acho que dificilmente vou voltar a Portugal. O meu foco no momento é o Flamengo. É o que eu quero, o que me propus, e por isso é que aceitei a proposta. Chegar à final da Libertadores era um sonho. Agora, vou trabalhar para conquistar e ser campeão do Brasil. O resto não me seduz", acrescentou.

Jesus está "encantado com os resultados e com os adeptos" e, independentemente do que vier acontecer depois de dezembro, altura em que termina contrato com o Flamengo, estará dedicado a 100% ao clube carioca.

"Tenho muito orgulho de ser português e tenho a cabeça 100% aqui. Nada fora do Brasil ou em Portugal", concluiu. O Flamengo venceu o CSA, por 1-0, e mantém a liderança do campeonato brasileiro, com dez pontos de vantagem sobre o segundo, o Palmeiras.