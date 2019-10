Jesus pode falhar final da Libertadores

A CONMEBOL abriu um processo a Jorge Jesus e, se for castigado, pode falhar a presença no banco da final da Taça Libertadores. A notícia está a ser avançada pelo "O Globo".

Em causa um atraso de dois minutos do Flamengo na entrada para a segunda parte do jogo com o Grémio, partida da segunda mão das meias-finais.

O Flamengo tem até 1 de novembro para se defender da acusação.

A Nação Rubro-Negra pode ainda ser castigada pelo festejo de Gabriel Barbosa. Quando Gabigol marcou um dos cinco golos da partida pegou num cartaz que estava na bancada em que se lia: “Hoje tem gol do Gabigol”.

Neste caso, o jogador não será castigado, mas o clube pode ser multado.