Empurrão a árbitro vale três jogos a Ribéry

O extremo Franck Ribéry é castigado em três jogos pelo comité de disciplina da Liga italiana por “conduta desrespeitosa”. O jogador vai ainda pagar cerca de 20 mil euros de multa.

O internacional francês empurrou um árbitro assistente no final da partida entre Fiorentina e Lazio.

A pena máxima era de quatro jogos, mas o comité de disciplina não viu ação violenta e reduziu a pena para três jogos.

O jogador foi às redes sociais pedir desculpa pelo sucedido.

“Lamento imenso o que aconteceu na última noite [domingo]. Peço desculpa aos meus colegas, ao treinador e aos adeptos. Também peço desculpa ao Sr. Passeri, no final do jogo eu estava muito agitado e triste. Espero que ele possa compreender o meu estado de espírito”, escreveu no Twitter.

Ribéry está na primeira época em Florença e leva nove jogos e dois golos.