Argel menoriza influência de Jesus no Flamengo. "Não descobriu a pólvora"

Argel decidiu amplificar o que sente sobre o que Jorge Jesus tem feito e o que se tem dito sobre o trabalho do treinador português no Brasil. Fica claro que o antigo central do Porto e do Benfica, agora treinador do CSA, considera que se está a exagerar. Argel relativiza a influência de Jesus, não lhe retirando mérito, e compara Flamengo à seleção 70, a nível de jogo, e clubes de topo, a nível de organização.

"Ninguém descobriu a pólvora no futebol. Flamengo está a jogar o que a seleção de 70 jogava. O Flamengo tem hoje os melhores jogadores, tem estrutura, condições de trabalho, bons profissionais. Trabalhar no Flamengo é muito mais fácil. Com todo respeito ao Andrade, ele foi campeão brasileiro pelo Flamengo. O Jayme (de Almeida) foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, quando o Flamengo era desorganizado, quando não tinha estrutura, quando não pagava, imagina hoje, com toda essa estrutura", disse Argel, após a derrota do CSA, com o Flamengo, em jogo do Brasileirão.

Um jogo em que o Fla "acabou com o coração na mão", na opinião do treinador do CSA, que voltou ao ataque: "Flamengo tem mérito, sim, mas não podemos desvalorizar o trabalho dos outros treinadores que estão aqui no campeonato brasileiro, que é o mais difícil do mundo. O Flamengo sentiu isso hoje [domingo]. Contra o CSA, 17 milhões de reais de orçamento contra 500, foi 1-0".

Argel apela para que se valorize os treinadores brasileiros, não excluindo os estrangeiros. "Tem lugar para todos, para quem tem competência, conteúdo, trabalho. Pode vir. Agora, vem e ganha. Até agora não ganharam", argumentou, rejeitando que a sua forma de estar signifique qualquer inveja. "Aqui ninguém tem ciumeira dos treinadores, pelo contrário. O Jesus foi muito recebido aqui, como foram todos", rematou.

O CSA está em zona de descida, no 18.º lugar do Brasileirão, a quatro pontos do Fluminense, a primeira equipa acima da linha de água. o Flamengo lidera o campeonato, com dez pontos de vantagem sobre o Palmeiras e com dez jornadas por disputar.