​O enorme Governo

Já está em funções o novo governo de António Costa. Ele não é tão novo como isso, pois resulta de uma remodelação do governo cessante.



Veremos se os apelos (também chamados “recados”) do Presidente da República terão correspondência na atuação do executivo que agora começa. Marcelo alertou há uma semana para que o presente crescimento da economia é “claramente insuficiente”. Assim, “importa e importa muito haver mais e mais sustentável crescimento económico (…) este que temos não chega”.

O Presidente desafiou o governo acentuando ser “insensato não apostar em metas mais ambiciosas”, até porque os “infortúnios” e os “apertos” podem chegar “mais cedo do que o esperado”. De facto, a economia mundial desacelera e até a economia americana parece ter perdido a pujança dos últimos anos.

Na tomada de posse do novo executivo, no sábado, Marcelo lembrou um outro problema que se depara a António Costa: se o governo da “gerigonça” superou as expectativas e as exigências dos portugueses, estas são hoje maiores, “porque decorrem de adiamentos, ou de novos patamares de necessidade, depois de ultrapassada a crise mais aguda".

Um dos obstáculos a que se cumpram os votos do Presidente Marcelo está na enorme dimensão do governo: vinte ministros (incluindo o primeiro-ministro) e nada menos de meia centena de secretários de Estado, somando 70 membros do governo. É fatal que tantos governantes irão atrapalhar-se uns aos outros, pois as tarefas estão muito sobrepostas, sobretudo nos secretários de Estado.

A melhor, mais irónica e direta crítica a esta bizarra situação encontrei-a numa coluna de Henrique Pereira dos Santos, no “Público” do passado dia 25, intitulada “Um brinquinho”. Este artigo tem como alvo as tarefas dos 50 secretários de Estado. Pela minha parte apenas acrescentaria uma sugestão. Já agora, porque não mais um ministro de Estado, com a pasta “Dirimir conflitos de competência entre membros do governo”?