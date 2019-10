Sub-17 empatam com a Holanda

A seleção feminina de sub-17 empatou 1-1 com a Holanda, em jogo da terceira jornada do Grupo 11 da primeira fase de apuramento para o Campeonato da Europa da categoria.

A equipa das quinas marcou primeiro, por Maria Miller, aos 18 minutos, mas as holandesas empataram, aos 38, por Brugts.

As duas formações, já apuradas para a ronda de elite, ficam empatadas, com sete pontos, ao fim de três jogos, mas com vantagem para a Holanda, devido à diferença de golos.

Portugal, que derrotou Israel por 4-1 e a Letónia por 4-0, nas duas primeiras partidas de apuramento, segue para o pote B da ronda de elite.