"Benfica-Portimonense é um jogo cheio de incertezas"

António Pacheco, antigo médio de Benfia e Portimonense, antevê um jogo "cheio de dúvidas" nas duas equipas que se enfrentam na quarta-feira, às 20h15. Os encarnados sofreram em Tondela para garantir um triunfo tangencial, que mantém a equipa colada ao Porto na frente do campeonato e confere a Bruno Lage um novo recorde na história do clube com 25 vitórias em 27 jogos no campeonato, número nunca antes atingido por qualquer outro treinador do clube da Luz. "Afigura-se um jogo cheio de dúvidas para as duas equipas. É óbvio que o Benfica, apesar de estar na liderança do campeonato com o FC Porto, ainda é um Benfica cheio de dúvidas. Estamos em inicio de época, algumas lesões, alguns problemas de adaptação de novos jogadores, é normal que ainda estejam à procura do seu melhor jogo. Acontece o mesmo ao Portimonense, embora o Benfica tenha tido a fortuna de conseguir resultados. O Portimonense é uma equipa cheia de dúvidas e com poucos resultados", afirmou, em declarações a Bola Branca.

O Benfica não conta com Rafa, a contas com uma lesão que o pode tirar dos relvados até quatro meses, uma ausência desvalorizada por Pacheco, sublinhando que uma equipa grande não pode lamentar a ausência de um elemento do plantel. "As equipas não podem ser apelidadas de grandes e depois quando um jogador se magoa e fica algum tempo afastado, o castelo desmorona-se todo. Isso não é uma equipa grande". Falta de golos de RDT "é uma falsa questão" Raúl de Tomás falhou o Tondela-Benfica devido a uma entorse. O avançado espanhol contratado por 20 milhões ao Real Madrid ainda só marcou um golo de águia ao peito. António Pacheco valoriza o contributo de RDT no processo ofensivo do Benfica e entende que a escassez de golos do espanhol não é problema.