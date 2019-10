Sporting condena lançamento de tocha contra guarda-redes

O Sporting volta a criticar a atitude das claques em Alvalade, desta vez devido ao lançamento de tochas e fumos.

Em comunicado, os leões lamentam “profundamente que tenha sido atirada uma tocha para o relvado para junto do guarda-redes Renan e que tenham sido usados fumos no sector A16”.

O clube lembra que este comportamento “viola a lei e os regulamentos”.

Os verde e brancos lembram que estas situações penalizam o Sporting, “em razão das multas que, uma vez mais, terão de ser pagas pelo clube”.

De recordar que os leões rescindiram os protocolos que tinham com as principais claques do clube.

Já não é a primeira vez que o guarda-redes do Sporting é visado pelos adeptos do próprio clube. Também Rui Patrício sofreu do mesmo em Alvalade.

O Sporting venceu o V. Guimarães por 3-1 em Alvalade.