“Erros do passado não chegaram para deixarmos de saquear os nossos irmãos e a terra”, diz Papa

Francisco lamentou este domingo que o homem continue a prejudicar os seus irmãos e o meio ambiente em lugares como a Amazónia, através da exploração e da opressão.

Na homilia da missa com que encerrou o Sínodo da Amazónia, Francisco refletiu sobre o Evangelho do dia, em que um fariseu e um publicano, como eram conhecidos os cobradores de impostos, se encontram no templo para rezar. Enquanto o fariseu agradece a Deus não ser pecador “como os outros” e se gaba de tudo o que faz bem, o publicano não se atreve a erguer os olhos e reconhece-se pecador.

O Papa lembrou que esta atitude, de considerar-nos acima dos “outros” é recorrente na história. “Quantas vezes quem está à frente, como o fariseu relativamente ao publicano, levanta muros para aumentar as distâncias, tornando os outros ainda mais descartados. Ou então, considerando-os atrasados e de pouco valor, despreza as suas tradições, apaga as suas gestas, ocupa os seus territórios e usurpa os seus bens. Quanta superioridade presumida, que se transforma em opressão e exploração, mesmo hoje!”

“Os erros do passado não foram suficientes para deixarmos de saquear os outros e causar ferimentos aos nossos irmãos e à nossa irmã terra: vimo-lo no rosto dilaniado da Amazónia”, disse Francisco.

O Papa desafia cada fiel a olhar para o seu íntimo para ver se não sofre deste mesmo problema: “Podemos olhar para dentro de nós e ver se alguém, para nós, é inferior, descartável… mesmo só em palavras. Rezemos pedindo a graça de não nos considerarmos superiores, não nos julgarmos íntegros, nem nos tornarmos cínicos e vilipendiadores. Peçamos a Jesus que nos cure de criticar e queixar dos outros, de desprezar seja quem for: são coisas que desagradam a Deus.”

Citando as antigas tradições espirituais cristãs, o Papa recordou que “a raiz de todo o erro espiritual, como ensinavam os monges antigos, é crer-se justo. Considerar-se justo é deixar Deus, o único justo, fora de casa” e alertou que “quem é bom, mas presunçoso, falha; quem é deplorável, mas humilde, acaba exaltado por Deus”.

“Somos um pouco publicanos, porque pecadores, e um pouco fariseus, porque presunçosos, capazes de nos sentirmos justos, campeões na arte de nos justificarmos! Isto, com os outros, muitas vezes dá certo; mas, com Deus, não”, concluiu Francisco.

A graça de escutar os pobres

Referindo-se diretamente ao processo sinodal que agora se conclui, Francisco elogiou e agradeceu a todos os participantes e agradeceu o facto de terem tido a oportunidade de escutar “as vozes dos pobres e refletir sobre a precariedade das suas vidas, ameaçadas por modelos de progresso predatórios.”

“No entanto, precisamente nesta situação, muitos nos testemunharam que é possível olhar a realidade de modo diferente, acolhendo-a de mãos abertas como uma dádiva, habitando na criação, não como meio a ser explorado, mas como casa a ser guardada, confiando em Deus”, disse.

Os trabalhos do Sínodo terminaram na noite de sábado, com a aprovação do documento final, que recomenda a ordenação sacerdotal de diáconos casados para servir nas comunidades de mais difícil acesso e a atribuição de mais funções às mulheres. O documento recomenda ainda a criação de um rito próprio para a Amazónia, que incorpore as tradições e a cultura locais.

O documento final não é definitivo, mas serve de ponto de partida para o Papa escrever agora uma exortação apostólica pós-sinodal. Francisco já disse que espera fazê-lo antes do final do ano.