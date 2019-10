Sérgio explica ausência de Marega: "Optei pelos que estavam a 100% a todos os níveis"

Sérgio Conceição deu a razão para ter deixado Marega na bancada e Alex Telles e Zé Luís no banco, apostas que resultaram na vitória, por 3-0, do FC Porto sobre o Famalicão, que permitiu aos dragões subirem à liderança do campeonato.

"Optei por jogadores que estavam a 100% a todos os níveis. Faz parte do meu trabalho e optei por estes 11 que me davam garantias para vencer o jogo", explicou o treinador portista, sobre o avançado maliano, no final da partida, em declarações à Sport TV.

Quanto a Telles e Zé Luís, a explicação foi parecida: "Tenho um plantel competitivo. Olho para um jogo de cada vez. Para este jogo, tomei estas opções."



Dragão na liderança



O FC Porto derrotou o Famalicão de forma categórica, com três golos sem reposta. Sérgio Conceição assumiu que os dragões mudaram um pouco a forma de defender, para anularem o agora ex-líder da I Liga:

"Defrontávamos o líder, cabia-nos a nós fazer um bom jogo, o que passaria por estudar bem o adversário, que não é por acaso que estava na liderança. Tínhamos de perceber a forma como joga o Famalicão. O nosso processo defensivo foi fundamental para ganharmos. Foi importante mudar a nossa forma de pressionar, o Famalicão mete cinco ou seis jogadores na primeira fase de construção, para sair com sucesso e depois explorar outras zonas do campo onde podia criar problemas. Foi o trabalho coletivo que veio ao de cima, aliando o nosso bom jogo com bola ao processo defensivo."