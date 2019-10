Forças Democráticas da Síria aceitam retirar da fronteira com a Turquia

As Forças Democráticas da Síria anunciaram este domingo que aceitam os termos do acordo alcançado entre a Vladimir Putin e a Erdogan e vão, por isso, retirar os seus homens da fronteira entre a Síria e a Turquia.

Num comunicado a que a Renascença teve acesso, as FDS dizem que o fazem, não obstante as anteriores objeções, para impedir o derramamento de sangue no nordeste da Síria.

“Depois de longas discussões com a Federação Russa, sobre a nossa objeção prévia a alguns termos do memorando, concordámos implementar o acordo, com base no Acordo de Sochi de 22 de outubro, 2019, para impedir a agressão turca no nordeste da Síria”, lê-se na declaração.

“As FDS vão reposicionar-se em novas posições, afastadas da fronteira entre a Turquia e a Síria em todo o nordeste da Síria, de acordo com os termos do acordo para impedir o derramamento de sangue e para proteger os habitantes da região dos ataques turcos.”

O comunicado afirma ainda que os militares das FDS vão ser substituídos por guardas fronteiriços do Governo de Damasco e pede à Rússia que garanta um diálogo construtivo entre a administração autónoma do nordeste da Síria e o regime de Bashar al-Assad.