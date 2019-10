África do Sul vence e impede final inédita no Mundial de Rugby

A África do Sul derrotou este domingo de manhã a equipa do País de Gales, na segunda meia-final do Campeonato do Mundo de Rugby, que se realiza no Japão.

O jogo foi equilibrado, mas Gales nunca esteve em vantagem. A seleção galesa ia conseguindo sempre empatar o jogo, até aos 16-16, mas nessa altura a África do Sul conseguiu marcar uma penalidade, fixando o resultado final em 19-16.

Com este triunfo a África do Sul impediu uma final entre dois países europeus, que seria um feito inédito.

Inglaterra garantiu a sua presença no final no sábado, com uma vitória expressiva e convincente contra a Nova Zelândia, bicampeã em título.

A final realiza-se no próximo domingo, a partir das 9h00, hora de Lisboa.