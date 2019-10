Ivo Vieira. “Com alguns erros que cometemos deitámos fora o resultado"

O treinador do Vitória de Guimarães admitiu culpa própria da sua equipa na derrota 3-1 em Alvalade.

“Não há muito a dizer, viemos aqui para ganhar o jogo e isso notou-se. Nos primeiros 20 minutos, controlámos as coisas e estivemos mais perto da baliza, mas acabámos por sofrer um golo numa transição”, disse.

Ivo Vieira acrescenta que “quase que colocávamos o jogo connosco em ataque continuado e o Sporting no contra-ataque. Em organização defensiva, fomos muito competentes, mas com alguns erros que cometemos deitámos fora o resultado”.

O técnico vimaranense concretiza: “Quando entrámos novamente no jogo, com o 1-2, temos duas, três situações de chegada à baliza do Sporting mas sofremos o terceiro contra a corrente do jogo”.

Vieira acrescenta que “tentámos minimizar as coisas até ao fim, mas temos de ser mais competentes e eu, como treinador, assumo essa responsabilidade”.

O Vitória perdeu 3-1 em Alvalade.