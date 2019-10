Famalicão foi "completamente dominado" pelo FC Porto

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, não teve problemas em admitir que o FC Porto foi bastante superior à sua equipa, este domingo, e que mereceu vencer o jogo no Estádio do Dragão, por 3-0.

"Foi um jogo extremamente complicado para nós. Nunca conseguimos controlar, fomos completamente dominados pelo FC Porto, que alterou ligeiramente a sua forma de defender. Tirou-nos o espaço entre linhas e nunca encontrámos soluções. O Porto foi muito forte do princípio ao fim", reconheceu o técnico dos minhotos, em declarações à Sport TV, após a partida.



João Pedro Sousa assumiu que o plano para o jogo "não resultou" e que mesmo as alternativas encontradas falharam: "Tentámos de formas variadas. Ao intervalo, tentámos outra solução, mas estava tudo fechado e dou os parabéns ao Porto, porque de facto conseguiu-nos anular."

Apesar desta derrota, a primeira no campeonato, o treinador do Famalicão garantiu que não irá abdicar dos seus princípios de jogo e manifestou confiança numa boa reação da sua equipa, na próxima jornada.

"Para uma equipa ambiciosa, é sempre complicado competir e perder, mas estamos preparados. Estou convencido que vamos dar uma boa resposta", afiançou.