Faltou frescura ao Tondela para surpreender o Benfica

O treinador do Tondela, Natxo González, ficou satisfeito com o desempenho da sua equipa na receção ao Benfica, apesar da derrota, e considerou que faltou frescura aos beirões, para conseguirem travar o campeão.

"No primeiro tempo, tivemos quatro ou cinco oportunidades de golo. O nosso objetivo era estar em jogo até ao fim e estivemos. Na segunda, parte faltou força física, tínhamos o desgaste da primeira parte. Tivemos mais bola, mais calma com bola, mas quando o sangue sobe à cabeça é difícil tomar decisões", explicou o técnico espanhol, em declarações à Sport TV, no final do jogo.

Não obstante o desgaste e a derrota, Natxo González enalteceu que o Tondela fez aquilo que queria: "Estivemos fortes defensivamente, o Benfica em jogo corrido não teve oportunidades. O golo surgiu de um canto, em bolas paradas é difícil marcar estas equipas. Mas estou satisfeito, enfrentámos o campeão, uma equipa de Champions."