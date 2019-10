Os jogadores do Southampton decidiram doar o salário do dia do jogo contra o Leicester à Saints Foundation, a fundação do clube.

É a primeira medida dos atletas para tentar minimizar a pesada derrota (0-9) sofrida em casa contra o Leicester na última jornada da Premier League.

O comunicado do clube acrescenta que o plantel está já a “direcionar toda a energia e foco para os dois jogos em Manchester”.

A Saints Foundation apoia, pelo menos, 12 mil pessoas por ano.