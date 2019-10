O AZ Alkmaar goleou o PSV por 0-4, em Eindhoven, em jogo da 11.ª jornada da Liga holandesa.

O adversário do Sporting na Liga Europa ficou com 10 jogadores logo aos 22 minutos e não conseguiu segurar o oponente.

Os golos foram marcados por Boadu (2), Svensson e Dani de Wit.

Bruma foi titular, mas saiu na segunda parte.

Com este triunfo, o AZ Alkmaar apanhou o PSV no segundo lugar, com 23 pontos.