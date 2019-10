Paulo Fonseca bate Milan e fica a um ponto da Liga dos Campeões

A AS Roma, treinada ppelo português Paulo Fonseca, derrotou o AC Milan, por 2-1, este domingo, e ascendeu ao quinto lugar do campeonato italiano, a um ponto dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

A equipa da capital de Itália, que tem sido assombrada por lesões, inaugurou o marcador aos 38 minutos, por intermédio de Edin Dzeko, contudo, ao minuto 55, Theo Hernández, emprestado ao Milan pelo Real Madrid, empatou. Quatro minutos depois, porém, Nicolo Zaniolo deu a vitória à Roma.

Rafael Leão foi titular pelo Milan, que com este resultado caiu para o 13.º lugar da Serie A, com 10 pontos. Já a Roma, conforme referido, subiu ao quinto lugar, com 16 pontos, menos um que o Nápoles, que ocupa a quarta posição, última que dá acesso à Liga dos Campeões.

Os napolitanos escorregaram, com um empate a uma bola no terreno da SPAL, e falharam a aproximação ao trio da frente, composto por Juventus (23 pontos), Inter (22) e Atalanta (20). "La Dea" goleou a Udinese, por 7-1, igualando a sua melhor vitória de sempre na prova: quando derrotou o Triestina, na época 1951/52, pelos mesmos números.