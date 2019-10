Granada vence e regressa à liderança em Espanha

O Granada regressou à liderança do campeonato espanhol, este domingo, ao vencer na receção ao Bétis, por 1-0, respetiva à 10.ª jornada.

O golo da vitória dos insulares, que tiveram os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte no onze, foi marcado por Álvaro Vadillo, aos 61 minutos. O Bétis não pôde contar com William Carvalho, que está lesionado, a contas com uma hérnia discal.

O Granada passa a somar 20 pontos, mais um que: Barcelona, que tem um jogo em atraso, Real Sociedad e Atlético de Madrid. E mais dois pontos que o Real Madrid, que também tem menos um jogo.

A Real Sociedad juntou-se ao grupo dos segundos classificados, também este domingo, com uma vitória fora de portas sobre o Celta de Vigo, por 0-1. O golo foi marcado por Alexander Isak, aos 82 minutos.

O Bétis está na zona de despromoção, em 18.º lugar, com nove pontos. Os mesmos do Celta de Vigo, primeira equipa acima da linha de água.