O Standard Liege empatou 1-1 com o Club Brugge, no jogo grande da jornada 12 da Liga belga.

A equipa de Michel Preudhomme marcou primeiro, por Bastien, logo aos 5 minutos, mas o Brugge empatou aos 47.

O português Orlando Sá ficou “fora de jogo” por lesão.

O adversário do V. Guimarães na Liga Europa continua, assim, no segundo lugar, com 24 pontos e um jogo a mais. Na frente mantém-se o Club Brugge com 27.