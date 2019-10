Governo. Tamanho e documento

O governo empossado ontem, sábado, no Palácio da Ajuda é o maior da história – 19 ministros e 50 secretários de Estado – e as críticas à sua dimensão (complexa) e orgânica (confusa) já obrigaram a uma reacção de António Costa: “os governos não se medem em função do número de membros”.

Se esta é a resposta à dimensão, já ao Expresso, o primeiro-ministro defendeu uma orgânica da máquina executiva que se ajusta ao programa de governo. Um documento desenhado à volta de quatro pilares designados de estratégicos: alterações climáticas, transição digital, desigualdades e demografia.

Mas vão ser articuladas competências e áreas depois de múltiplas alterações de tutela, fusões e reorganizações várias de distintos pelouros? Uma simples questão ligada ao ordenamento do território pode ficar sob a alçada de 4 ministros e 12 secretários de Estado?

No plano político, entre outras opiniões, Paulo Rangel defende tratar-se de um governo fraco e gordo com um total de membros verdadeiramente inaceitável. Já Francisco Assis sustentou que um governo muito numeroso não é certamente um bom sinal para este momento da vida do país.

A reorganização do governo com mais membros desde 1976, os desafios colocados pelo parlamento mais representado de sempre (nove partidos, contando com os Verdes, 10 forças políticas) e ainda a concessão da exploração do Lítio em Montalegre – e o que diz da eventual permeabilidade dos circuitos de poder aos negócios multimilionários – são temas para o debate no Conversas Cruzadas.

Participam Luís Aguiar-Conraria, professor da Universidade do Minho, Manuel Carvalho da Silva, professor da Universidade de Coimbra e Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto.