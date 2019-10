Lage destaca mentalidade que permitiu ao Benfica vencer em Tondela

Bruno Lage destacou a mentalidade da equipa do Benfica, que lhe permitiu superar o desgaste pós-Liga dos Campeões e vencer no terreno do Tondela, por 0-1, este domingo.

"Foi um jogo muito difícil, ainda para mais com a alteração [do Tondela] de cinco defesas, a cortar-nos os caminhos e a condicionar o nosso jogo. No entanto, penso que a equipa esteve coletivamente bem, foi entendendo o jogo e o que era preciso fazer. Depois do jogo da Liga dos Campeões, com o Lyon, tínhamos de ter esta mentalidade, de vencer. Foram três pontos preciosos", frisou o técnico encarnado, no final da partida, em declarações à Sport TV.

Apesar das dificuldades encontradas, Bruno Lage considera que o Benfica esteve bem nos primeiros 30 minutos. O problema foi um ajuste que o Tondela fez a meio da primeira parte.

"A certa altura, o Tondela prendeu-nos para não sairmos na pressão e tentaram controlar o jogo e fazer-nos correr à largura. Nessa parte, tivemos alguma dificuldade em defender essa dinâmica. Corrigimos essa situação e controlámos o jogo em termos defensivos. Mas ofensivamente, abusámos um pouco nos passos verticais e, com uma linha de cinco, éramos amassados e perdíamos ali a bola", assumiu.

Bruno Lage explicou, ainda, a opção por Franco Cervi, que tem até agora era muito pouco utilizado: "O Cervi tem 'timings' perfeitos de pressão, dá-nos qualidade enorme nesse tipo de trabalhos. Por vezes, pretendemos que os nossos alas tenham outro tipo de contributo. Quando o Rafa ou outros jogam nesse tipo de posição, preferimos que os nossos alas procurem mais o jogo interior."