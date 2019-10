Festival Morabeza leva literatura lusófona à ilha do Fogo

Foi com José Ramos Horta, ex-presidente da República de Timor-Leste, que é também Prémio Nobel da Paz, que abriu ontem na Cidade da Praia, em Cabo Verde a terceira edição da Morabeza, a Festa do livro daquele arquipélago Atlântico.

O evento que se afirma na promoção do livro, da leitura e cultura lusófona organizado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas contará este ano com um programa que vai para lá da literatura. Além de uma feira do livro onde, como em edições anteriores do festival, estão à venda livros de escritores lusófonos nem sempre acessíveis em Cabo Verde, haverá também espaço para cinema, ilustração e gastronomia

No programa que este ano decorre de novo na cidade da Praia e que terá uma primeira incursão na remota Ilha do Fogo, o foco literário é marcado pela presença de escritores portugueses como João Tordo, o angolano Ondjaki ou o Cabo-verdiano e Prémio Camões 2018, Germano Almeida. Os três cabeças de cartaz serão alvo de entrevistas de vida, mas no caso de Ondjaki irá também visitar uma escola e participar numa sessão de escrita ao vivo, na Biblioteca Nacional de Cabo Verde na Cidade da Praia.



O ilustrador Paulo Galindro, cujo trabalho se destaca em colaborações em livros de escritores como David Machado, António Mota ou Luís Sepúlveda, irá deixar a sua marca em Cabo Verde na pintura de um mural na Escola da Achada Grande de Trás na Cidade da Praia.



Os escritores cabo-verdianos estão também presentes na programa em momentos como a apresentação do livro "Cabo Verde: Um Roteiro Sentimental, viajando pelas ilhas da Sodad, do Sol e da Morabeza" de Vera Duarte que será feita por Hermenegildo Carvalho e Eurídice Monteiro. Destaque ainda para a apresentação do livro de Fátima Bettencourt "Sonhos e Desvarios"



A literatura vai à Ilha do Fogo

A Ilha do Fogo tem uma área de 476 quilómetros quadrados e quase 40 mil habitantes. Tem também um vulcão ativo que despertou da sua sonolência, a última vez em 2014. Será esta ilha que fica ao lado da Ilha de Santiago onde está a capital cabo-verdiana da Cidade da Praia que este ano a Morabeza irá também estacionar durante uns dias.



De 27 de outubro a 3 de novembro, a festa do livro leva até aos habitantes do fogo vários escritores. Além de uma feira do livro haverá no dia 1 de novembro uma mesa de debate sobre a tradição oral que juntará o tradutor Fausto do Rosário e jornalista Margarida Fontes, ambos da ilha do Fogo.



A programação passa também pelo contacto com alunos da ilha, será o caso do encontro que juntará o escritor português João Tordo e a autora cabo-verdiana de livros infanto-juvenis Carmelinda Abu Raya.



O publico da Morabeza terá também oportunidade de ouvir o Prémio Camões, Germano Almeida, figura que tem sido uma espécie de patrono desta festa do livro, que se juntará à autora de São Tomé, Conceição Lima. Uma das novidades deste ano é a incursão pela gastronomia. Na Ilha do Fogo vai estar o conhecido cozinheiro Chakall que fará uma sessão de “show cooking” com Lamine Medina sobre "A cozinha cabo-verdiana e o futuro". Marcada também presença o chef Diogo Rocha num debate dedicado à "Culinária, gastronomia e livros".



A sessão de encerramento será marcada por uma homenagem a Teixeira de Sousa com Manuel Veiga e uma mesa de debate sobre "A mulher na cultura" com dois nomes de Cabo Verde, Dina Salústio e Shauna Barbosa.