Tempestade “Pablo” deixa Açores sob aviso amarelo

Os Açores estão sob aviso amarelo devido à passagem da tempestade tropical "Pablo", prevendo-se aguaceiros fortes, trovoadas, agitação marítima e vento, sendo o grupo oriental o mais afetado, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"A tempestade tropical 'Pablo' possui pequena dimensão, ou seja, o raio de ação do vento com intensidade de tempestade tropical é de aproximadamente 50 quilómetros à volta do seu centro aquando da sua passagem pelo grupo oriental. Assim, prevê-se para São Miguel e Santa Maria que o vento do quadrante sul rodando para oeste se torne forte com rajadas na ordem dos 100 km/hora para o fim do dia de sábado, 26 de outubro, e ondas de altura significativa de cinco a sete metros do quadrante sul passando a oeste", avançou o IPMA, em comunicado.

A tempestade tropical estava às 21h00 a "520 km a oeste/sudoeste dos Açores, deslocando-se para este-sueste com uma velocidade de 17 km/hora", e as previsões apontam para que "inflita para nordeste, dirigindo-se para o grupo oriental dos Açores".

"Apesar da trajetória da tempestade tropical 'Pablo' ser em direção ao grupo oriental", o IPMA alerta que "a vasta região depressionária irá a provocar a ocorrência de aguaceiros que poderão ser fortes e acompanhados de trovoadas em todas as ilhas, bem como vento com rajadas até 85 km/h nos grupos ocidental e central".

Nesse sentido, as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) e central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) estão sob aviso amarelo até às 00h00 de domingo, devido à previsão de "aguaceiros por vezes fortes acompanhados de trovoadas", sendo que no grupo ocidental (Flores e Corvo) o mesmo aviso termina às 12h00 deste sábado.

O grupo oriental estará ainda sob aviso amarelo entre as 18h00 de sábado e as 6h00 de domingo, devido à possibilidade de agitação marítima e vento forte, enquanto nas Flores e no Corvo o aviso relativo à agitação marítima termina às 6h00 de sábado.