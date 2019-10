Presidente chileno anuncia remodelação no governo

“Notifiquei todos os meus ministros no sentido de reestruturar um novo gabinete que possa confrontar estas novas exigências”, declarou o Presidente do Chile.

Esta noite, registaram-se alguns focos de violência, com confrontos entre manifestantes e polícia.

Os protestos duram há mais de uma semana e já fizeram pelo menos 18 vítimas mortais. Sete mil pessoas foram detidas e há centenas de feridos a registar. O comércio chileno também tem sido afetado, registando perdas superiores a 1,4 mil milhões de dólares.

O aumento do preço dos bilhetes do metro foi um gatilho para as grandes manifestações que ocorreram nos últimos dias contra as desigualdades sociais e a situação económica no país.

Na última segunda-feira, o Governo chileno recuou no aumento do preço dos bilhetes, mas a medida não satisfez a população, que continua a sair à rua em massa.