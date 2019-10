Inglaterra sem misericórdia por “All Blacks”

Inglaterra derrotou de forma convincente a poderosa seleção neozelandesa este sábado de manhã (hora de Lisboa) e está na final do Mundial de Rugby no Japão.

Os ingleses entraram no jogo da melhor maneira, marcando e convertendo um ensaio antes do segundo minuto de jogo.

Uma penalidade convertida colocou o marcador em 10-0 ao intervalo, mas antes já tinha sido (bem) anulado um ensaio aos ingleses, por recurso ao vídeo-árbitro.

Quando se esperava uma reação forte da Nova Zelândia na segunda parte foram os ingleses que entraram a matar, transformando o resultado em 13-0 com outra penalidade logo aos 49 minutos.

Os campeões em título ainda reduziram por ensaio convertido aos 57 minutos, aproveitando um erro crasso do alinhamento inglês na reposição da bola em jogo, parecendo assim relançar a partida, mas jamais se voltaram a aproximar da linha de fundo.

Aos 62 minutos a Inglaterra marcou mais uma penalidade, repetindo o feito sete minutos depois, colocando o resultado final em 19-7.

Na segunda parte os ingleses ainda viram outro ensaio anulado pelo VAR, novamente bem, e falharam mais algumas oportunidades de expandir o resultado, mas acabaram por fazer a festa no campo e nas bancadas do estádio.

No domingo, a partir das 9h de Lisboa, o País de Gales e a África do Sul disputam a segunda vaga na final, que se realiza no próximo sábado, à mesma hora.