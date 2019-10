Jogo repartido, disseram os treinadores

Os treinadores de Paços de Ferreira e Rio Ave reagiram ao 0-0 que abriu a jornada 8 da I Liga. Ambos realçaram que, apesar da falta de golos, foi uma partida entretida, repartida e com oportunidades.

Pepa

“Este é o caminho, foi pena não conseguirmos a vitória. Tenho de reforçar o grande jogo que foi aqui. Às vezes há 0-0 em que apetece dormir. Aqui não. Houve oportunidades, entusiasmo e as equipas a tentar desbloquear. Tenho de valorizar os jogadores do Paços. Não é fácil estar na cauda da tabela e fazer este jogo. Este é o caminho, acreditar no trabalho e no processo. Foi pena não termos conseguido a vitória, tudo fizemos, mas tenho de reforçar a qualidade. Os primeiros 30 minutos foram fantásticos e talvez tenha sido o nosso melhor jogo, até porque não sofremos golos. Esteve bem a nossa linha defensiva, que começa no ataque e acaba no Ricardo. Foram fantásticos. Há duas formas de lidar com esta situação quando estamos abaixo da linha de água. Uma é fecharmo-nos cá atrás e estar à espera da sorte. Nós não, fizemos o que trabalhamos. Assumimos o jogo, criámos por dentro e por fora. Estou muito satisfeito. Contra uma grande equipa. Merecíamos mais, mas o futebol é feito de golos”

Carlos Carvalhal

“Tivemos uma grande dificuldade na parte inicial. Fizemos alguns erros e acabamos por dar alguma confiança ao Paços. Depois conseguimos tranquilizar o jogo. Foi um jogo repartido, com duas equipas que fizeram de tudo para ganhar. Eles atacaram e nós também, embora sem golos. As melhores oportunidades foram nossas, mas acho que o empate se ajusta, tendo em conta o que aconteceu. Não foi um jogo mau da nossa equipa, mas também não foi ao nosso nível. Foi um dos poucos jogos em que não fizemos golos”.