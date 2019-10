Ivo Vieira espera dificuldades em Alvalade mas quer ganhar

O treinador do Vitória de Guimarães acredita no triunfo em Alvalade.

Ivo Vieira reforça que “o Vitória vai procurar em todos os campos jogar para ganhar e foi isso que fizemos” contra o Arsenal.

“Não estamos satisfeitos com o resultado frente ao Arsenal, mas com a qualidade e empenho no jogo. Estivemos à altura de um desafio enorme. Apenas o resultado não foi o que pretendíamos”, referiu.

O técnico vimaranense considera que no domingo, diante do Sporting, “temos de ser iguais a nós próprios e aspirar um resultado diferente do passado, mas a ideia é a mesma e o objetivo é ganhar”.

Vieira não esquece, no entanto, que vai ser difícil porque “o Sporting é uma equipa grande”.

"Estamos conscientes que vamos ter uma tarefa difícil. O Sporting vai criar-nos dificuldades a jogar na sua casa, mas acreditamos muito naquilo que fazemos e vamos manter a nossa ideia de jogo", acrescentou.

O Sporting – V. Guimarães está marcado para as 20h00 de domingo. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.