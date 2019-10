Empate sem golos na abertura da jornada

O Paços de Ferreira e o Rio Ave empataram 0-0, no encontro de abertura da oitava jornada da I Liga de futebol, disputado no estádio “Capital do Móvel”.

Os vila-condenses passaram a somar 11 pontos, subindo, provisoriamente, ao sexto lugar, enquanto a formação da casa manteve-se no 17.º e penúltimo posto, com cinco.

A ronda 8 da I Liga de futebol disputa-se até segunda-feira e tem o jogo grande marcado para domingo, no Estádio do Dragão, onde o FC Porto, terceiro colocado, com os mesmos 18 pontos do Benfica, segundo, recebe o líder Famalicão, que conta 19.

Veja o resumo do jogo.