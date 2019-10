Raízes históricas de males atuais

No mundo de hoje deparamos com atitudes e decisões políticas que nos chocam – como a hostilidade aos imigrantes, o racismo (defendendo a “supremacia dos brancos”), o isolacionismo, etc. Nos Estados Unidos, o mais poderoso país do globo, estas atitudes são agressivamente assumidas pelo seu presidente, Trump. Por exemplo, como é possível que um país de imigrantes (os nativos, os “índios”, foram quase todos dizimados por doenças e pelas armas dos brancos) como são os EUA, haja um sentimento tão hostil a novos imigrantes?

A verdade é que essa hostilidade é muito antiga. Como é antigo o receio de que os brancos se tornem minoritários naquele país.

Por exemplo, em 1920 foi publicado um livro com o seguinte título: “The Rising Tide of Color Against White World Supremacy” (a crescente onda dos não brancos contra a supremacia mundial dos brancos). De um senhor chamado Lothtrop Stoddard, este livro apresentava “provas científicas” da supremacia branca.

Um outro livro, “Passing of the Great Race” (o fim da grande raça), de Madison Grant, lamentava em 1916 a entrada maciça de imigrantes “de segunda” nos EUA. Hitler escreveu ao autor deste livro, afirmando que ele era “a sua bíblia” (devo estas informações ao número de 26 de setembro da “New York Review of Books”).

Aliás, dentro do mundo branco havia categorias: os europeus do Norte, dizia-se, governavam-se melhor do que os europeus do Sul e do Leste. Tal posição era defendida nessa altura no jornal “Post”, que tinha dois milhões de leitores. Os europeus do Norte eram considerados biologicamente superiores ao resto da humanidade.

Eugenismo

Nas primeiras décadas do séc. XX o eugenismo era aceite por numerosos cientistas, nos EUA e na Europa. Era para eles aceitável “aperfeiçoar a raça”, através de todos os meios – incluindo a eliminação pela força de pessoas não consideradas aptas, ou a esterilização destas.

Aproveitando a teoria da seleção natural de Darwin, que hoje é geralmente aceite (mas não o que se chamou “darwinismo social”), o eugenismo culminou no holocausto nazi, o que o desacreditou.

Mas essa ideia sinistra influenciou, antes, muitos americanos que queriam limitar a imigração de “raças inferiores”. Alguns queriam mesmo parar a imigração, como foi o caso de um tal Kenneth Roberts, que em 1920 alertava ser a paragem da imigração “um assunto de vida ou de morte para a América”. E bramava contra a entrada nos EUA de judeus vindos da Polónia e da Rússia.

Muito antes, por volta de 1840, havia nos EUA movimentos que incentivavam os descendentes de imigrantes europeus (britânicos, sobretudo) a travarem a entrada no país da “legião de irlandeses e alemães” que o estavam a “invadir”.

Na década de 80 do séc. XIX o governo federal americano começou a colocar restrições à imigração. Mas essas restrições não tiveram grande efeito prático, embora em 1885 tivesse sido proibida a “importação” de trabalhadores estrangeiros. Antes, em 1882, o Congresso federal decretara uma moratória na entrada de chineses, que vinham trabalhar na construção da enorme rede de caminho de ferro dos EUA.

Isolacionismo

Os EUA nasceram da entrada de milhões de europeus que fugiam não só da fome (caso, sobretudo, de irlandeses em meados do séc. XIX) como das guerras religiosas que dilaceravam o continente europeu depois da Reforma protestante. Daí que exista no povo americano um certo gene isolacionista.

Em 1823 o presidente James Monroe enviou ao Congresso uma mensagem afirmando que “os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados, no futuro, como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia”. Ficou na história como a célebre “doutrina Monroe”. Mas no séc. XX os EUA não hesitaram em invadir inúmeras vezes países latino-americanos.

Os EUA entraram na I guerra mundial só em 1917. E, uma vez terminada a guerra, em 1918, o presidente americano, Woodrow Wilson, promoveu a criação de uma organização multinacional, a Sociedade das Nações (SN), para preservar a paz. Só que o Senado federal se opôs – os americanos ficaram fora da SN, o que muito contribuiu para debilitar esta organização que tinha sede em Genebra.

O isolacionismo americano também deve muito ao “nativismo”, como era designada a ideologia da supremacia branca. Charles Lindbergh foi um pioneiro da aviação, que ficou famoso por ter feito o primeiro voo solitário transatlântico sem escalas, em 1927. Mas, politicamente, C. Lindbergh tinha opiniões que hoje classificaríamos de extrema-direita. Numa alocução na rádio, em 1939, C. Lindbergh defendeu que os EUA não deveriam entrar na II guerra mundial e citou longamente o acima referido livro de M. Grant, “O fim da grande raça”.

A “relação especial”

Aliás, o presidente F. D. Roosevelt apenas conseguiu entrar nessa guerra (na qual os militares americanos foram decisivos) por causa do traiçoeiro ataque do Japão, sem declaração de guerra, às forças dos EUA estacionadas em Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Seguiu-se uma incompreensível declaração de guerra de Hitler aos EUA.

Mas a “special relationship” (relação especial) entre os EUA e o Reino Unido, que nasceu da II guerra mundial (a mãe de Churchill era americana, o que facilitou a aproximação entre os EUA e o Reino Unido durante a guerra), teve, depois, os seus dissabores. Os americanos, que se revoltaram no séc. XVIII contra os colonizadores britânicos, nunca aceitaram bem o imperialismo britânico.

E em 1956 o presidente Eisenhower, que durante a II guerra mundial fora o Comandante Supremo das Forças Aliadas na Europa, não hesitou em abortar uma tentativa franco-britânica, com o apoio de Israel, de fazer cair Nasser, o presidente egípcio que nacionalizara e fechara o canal do Suez. O que levou à demissão dos então chefes de governo do Reino Unido (Eden) e da França (Guy Mollet).

A crise do Suez terá contribuído para que seis países europeus lançassem a Comunidade Económica Europeia (CEE). O Reino Unido não acreditou na viabilidade da CEE. Mas mudou de ideias e em 1970 pediu para entrar na CEE. O general de Gaulle não permitiu essa entrada, considerando que os britânicos seriam o “cavalo de Troia dos EUA”. A adesão do Reino Unido à CEE só se concretizou em 1973, já de Gaulle não era presidente de França.