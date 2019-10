Lage confirma disponibilidade de Chiquinho

Bruno Lage confirmou este sábado a disponibilidade de Chiquinho para o Benfica.

Falando em conferência de imprensa de antevisão do jogo contra o Tondela, que se realiza no domingo às 15h, Lage elogiou a recuperação do jogador.

“Podemos contar com Chiquinho a qualquer momento, já treina muito bem há duas semanas, foi uma recuperação fantástica”, disse.

Trata-se de uma boa notícia para os encarnados, que na quarta-feira perderam Rafa, que contraiu precisamente a mesma lesão de que padeceu Chiquinho.

A onda de lesões tem levado vários adeptos a questionar o estado do relvado do Estádio da Luz. Bruno Lage confirma que o tapete verde já teve melhores dias e que a relva está a dar alguns problemas à equipa.

Lage comentou ainda a ausência de Samaris e de Zivkovic, dizendo que ambos estão bem e que “quem está de fora não está longe de entrar”.