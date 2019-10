Benfica. Chiquinho regressa, RDT lesionado

O Benfica convoca 20 jogadores para a partida contra o Tondela da jornada 8 da I Liga de futebol. Há duas novidades principais: Chiquinho regressa após lesão, mas agora é Raul de Tomás a ficar “fora de jogo”.

São dois os atletas encarnados no boletim clínico: Rafa, com uma desinserção do tendão médio adutor, à esquerda, e Raul de Tomás, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.

Convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos, Zlobin e Fábio Duarte;

Defesas: André Almeida, Tomás Tavares, Ferro, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo;

Médios: Florentino, Gabriel, Taarabt, Gedson, Pizzi, Chiquinho, Caio Lucas e Cervi

Avançados: Jota, Seferovic e Vinícius.

O Tondela – Benfica está marcado para as 15h00 de domingo. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.