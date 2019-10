À mesa com o Universo. Estremoz recebe jantar conventual

Não é a primeira vez que acontece, mas uma ceia monástica que serve aos seus convivas a possibilidade de descobrirem os caminhos infindáveis do Universo é sempre um deleite para o corpo e para a alma.

A recriação histórica de um jantar conventual dos séculos XVI e XVII, marcado para sábado, 26, no Convento das Maltezas, é uma iniciativa do Centro Ciência Viva de Estremoz (CCVE), em colaboração com a Ad Ruina e o Turismo de Portugal, através da Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre.

O evento, que já se tornou presença habitual no calendário da cidade alentejana, surgiu em 2014, pela necessidade de dinamizar culturalmente a região, associando-lhe um património cheio de significado.

“Estando o CCVE localizado no antigo Convento das Maltezas, pareceu-nos que a realização de um jantar monástico nestas instalações, seria uma experiência única, integrando o conceito científico com uma refeição conventual, numa noite de outono alentejana”, enquadra a organização.

A noite do próximo sábado, a última antes da mudança de hora, é também a noite de regresso ao passado com “a prioresa do Convento das Maltezas”, a receber “no interior das seculares paredes do Convento uma embaixada de freiras, monges e sábios cientistas, bem com a Vós curiosos peregrinos”.

Desta forma, é feito o convite para uma refeição especial, que associa um conceito científico e uma viagem pelo cosmos, a ambiente de recriação histórica onde a animação vai ser uma constante.

“Houve tempos em que os conventos apareciam não só como locais de culto, mas também como templos do saber”, refere o diretor do CCVE, Rui Dias.