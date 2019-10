Josué Sá: "Instabilidade não tem permitido ao Sporting ser o grande clube que é"

"O Sporting vive num clima de instabilidade e isso não permite dar o passo seguinte. É um clube enorme, com jogadores fantásticos, mas esse clima de instabilidade não tem permitido ao Sporting ser o clube grande que é, na teoria. Todos os jogadores precisam dessa estabilidade para jogarem ao seu melhor e para jogarem no seu máximo", sustenta.

Josué Sá está a par e por dentro da realidade do Sporting, visto que foi em Alvalade que completou a maior parte da formação. Portanto, não é alheio à instabilidade da direção do clube e da equipa de futebol.

Porém, Josué confia que, com Silas, a história vai mudar de rumo. Já começou, aponta, com duas vitórias consecutivas.

O clima de fragilidade do Sporting, que dura desde os tempos de Bruno de Carvalho, afeta, também, o futebol. Além dos maus resultados, o Sporting tem tido muitas dificuldades em manter a baliza a zeros.

"Nós, defesas, sabemos que podemos estar a fazer um jogo muito bom, mas cometemos um erro e a nossa exibição já não é boa. Eu acho que o Coates tem sofrido um bocadinho com isso, de estar até a fazer um bom jogo, mas depois comete um erro que dá golo e ele já não consegue recuperar. Mas com certeza que vai recuperar, porque é um bom jogador."

Como colega de setor, Josué assinala que Coates "é um excelente jogador e já o provou", mas admite que "um defesa vive muito da confiança" e que, quando esta já não é alta, "foca-se muito no negativo".

Um dos jogadores em quem mais se tem sentido essa falta de confiança é Coates. O central uruguaio tem tido um arranque de época negativo, com três penáltis cometidos e dois autogolos.

Desde 2018 que não se via um Vitória assim



A outra equipa da vida de Josué Sá é o Vitória de Guimarães, que lançou o central no futebol profissional.

O jogador do Huesca está impressionado com o trabalho de Ivo Vieira, no comando dos conquistadores.

"O Vitória tem uma excelente equipa este ano, bem orientada. Está a fazer um bom campeonato e gosto bastante da dinâmica de jogo que eles têm. Desde o ano em que eu tinha saído eu não via o Vitória a jogar como está a jogar neste momento. Com a paixão, toda a gente envolvida, os adeptos, estou a gostar de ver", destaca.