Conselho de Disciplina arquiva queixa do Sporting contra Luan e Alverca

O Conselho e Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol arquivou a queixa do Sporting por alegada utilização irregular de Luan Silva, pelo Alverca, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Luan tinha sido expulso contra o Loures, na sétima jornada do Campeonato de Portugal, no fim-de-semana anterior à partida contra o Sporting, que argumentava que o jogador deveria ter sido suspenso automaticamente para todos os jogos oficiais.

De acordo com o artigo 40º do regulamento disciplinar da FPF, "a sanção de suspensão por jogos oficiais aplicada a jogadores é cumprida na competição em que foi aplicada e no decurso da época desportiva em que a decisão que a aplicou se tornar executória".

Luan foi titular na equipa do Alverca e marcou um dos golos na vitória por 2-0, que ditou a eliminação do Sporting da Taça de Portugal.