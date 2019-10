O Sporting notificou as claques para abandonarem as respetivas sedes nas imediações do estádio de Alvalade.

As duas principais claques têm cinco dias para deixar instalações.

Já para o jogo contra o Rosenborg da Liga Europa, a Juve Leo e a Diretivo Ultras XXI foram impedidas de levar bandeiras, tarjas e tambores para o interior do estádio.

A direção de Frederico Varandas suspendeu os protocolos com estas duas claques dos leões.