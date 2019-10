Só Baró não conta para Sérgio Conceição

Romário Baró é o único jogador com que Sérgio Conceição não conta para o desafio com o Famalicão, líder da I Liga. O médio português continua a ser submetido a tratametnto a lesão. O Porto voltou aos treinos, na manhã de sexta-feira, depois do mau resultado europeu, diante do Rangers.

Uma vitória frente ao Famalicão permitirá à equipa de Sérgio Conceição ascender ao primeiro lugar da classificação. Os minhotos, por seu lado, se vencerem garantem a continuidade no topo.

O jogo, a contar para a 8.ª jornada do campeonato, é às 17h30 de domingo. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.