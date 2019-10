Morelos marcou no Dragão e já pensa em ganhar o grupo

Feliz pelo empate no Dragão, Alfredo Morelos, autor do golo do empate do Rangers frente ao FC Porto, já faz contas à possibilidade dos escoceses bateram a equipa portuguesa, no Ibrox, em Glasgow, na próxima jornada do Grupo G da Liga Europa.

O colombiano avisa que a história será diferente e que o Rangers estará reforçado no jogo em casa. "Temos de ganhar ao Porto em nossa casa. Será um jogo muito interessante, vamos ter os nosso adeptos e espero uma história diferente. Estamos felizes, o treinador e os jogadores estão contentes [com o empate no Dragão]. Conseguimos um bom resultado e agora esperamos conseguir uma vitória em nossa casa", deseja.

A ambição do Rangers é vencer o Grupo G, declara Morelos, que destaca a boa exibição que a sua equipa teve no Porto. "Jogámos muito bem. Controlámos bem a bola, soubemos atacar, contra-atacar e alcançámos o golo que marquei. É um bom resultado. Não é fácil neste estádio e o Rangers conseguiu este ponto que era importante", define.

Morelos, de 23 anos, é internacional colombiano e é o melhor marcador do Rangers, com 16 golos, esta temporada.