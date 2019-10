Jorge Amaral alerta: "Atitude dos jogadores do Porto tem de ser outra"

Jorge Amaral critica a atitude que os jogadores do FC Porto apresentaram em campo frente ao Rangers, no empate (1-1) com os escoceses, na Liga Europa. O antigo jogador portista avisa que é urgente mudar o "chip" para que o curso da história seja favorável aos dragões.

"Seria um desastre se o FC Porto não continuasse [na Liga Europa]. Na mesma proporção, e se calhar mais gravoso, não pela parte financeira, mas pela parte desportiva, na mesma proporção de não ter entrado na Liga dos Campeões", observa, em entrevista a Bola Branca.



A única coisa que Amaral aproveita de bom, no jogo do FC Porto com o Rangers, é o golo de Luis Díaz. O antigo guarda-redes reforça a crítica ao desempenho dos jogadores e diz que "faltou intensidade e criatividade" à equipa. "O resultado não foi bom, a exibição não foi boa e a única coisa de que eu gostei foi do golo do Porto", acrescenta.

Atitude pode trair o Porto com o Famalicão

Ainda centrado na abordagem que os jogadores devem ter, Amaral lança o encontro com o Famalicão, marcado para domingo, como um momento determinante para que a equipa altere o comportamento apresentado frente ao Rangers.

"É um jogo perigoso. Se o Porto fizer uma exibição como fez ontem [quinta-feira], um jogo previsível, com pouca criatividade, pouca mobilidade e não equiparar o Famalicão na entrega, o Porto pode ter problemas", prevê.

O Famalicão, líder do campeonato, sem derrotas, visita o Estádio do Dragão, no domingo, às 17h30, em jogo da 8.ª jornada da I Liga. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.