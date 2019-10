FC Porto anuncia lotação esgotada para receber o Famalicão

O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, lotação esgotada para a receção ao Famalicão, na oitava jornada da I Liga.

O atual líder do campeonato também já tinha anunciado que vendeu todos os 2500 bilhetes a que teve direito. Estádio do Dragão espera cerca de 50 mil espectadores.

O FC Porto, atual terceiro classificado da I Liga com 18 pontos, defronta o Famalicão, líder da tabela com 19 pontos, no domingo, às 17h30, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.