PCP anuncia ausência na tomada de posse do Governo

O PCP não vai estar presente na tomada de posse do XXII Governo Constitucional, liderado por António Costa, este sábado, às 10h30, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. Em comunicado, os comunistas justificam a ausência.

"Foi prática de décadas do PCP não participar na tomada de posse de governos. Em 2015, a presença do PCP, mais do que a sinalização da tomada de posse do governo, foi a marcação de uma posição política face à obstinação do então Presidente da República, Cavaco Silva, de tudo fazer para manter em funções o governo PSD/CDS, contra a vontade do povo português", pode ler-se no texto enviado às redações.

Em 2015, na tomada de posse Governo da geringonça, o líder parlamentar João Oliveira representou o PCP, que já não marcava presença num evento do género desde a década de 70.