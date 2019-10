Bloco de Esquerda mantém Pedro Filipe Soares a liderar bancada

O Bloco de Esquerda (BE) vai manter Pedro Filipe Soares na liderança da bancada parlamentar bloquista, voltando a indicar o deputado José Manuel Pureza para vice-presidente da Assembleia da República, adiantou esta quinta-feira à agência Lusa fonte do partido.

Estas decisões de continuidade para a XIV legislatura foram aprovadas por unanimidade na reunião do novo grupo parlamentar do BE, encontro que decorreu esta tarde e cujas conclusões foram transmitidas à agência Lusa por fonte oficial do partido.



Assim, o BE decidiu, tal como na legislatura que agora termina, voltar a escolher José Manuel Pureza para vice-presidente do parlamento, mudando apenas a indicação para secretário, que será o novo deputado Nelson Peralta, sucedendo a Moisés Ferreira.



O professor universitário José Manuel Pureza, reeleito nas eleições de 6 de outubro, para além de vice-presidente da Assembleia da República foi na legislatura que agora termina o coordenador do grupo parlamentar bloquista na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, integrando ainda a Subcomissão de Ética.



O novo grupo parlamentar aprovou também hoje a manutenção de Pedro Filipe Soares como líder da bancada, continuando a ter como vice-presidentes os deputados e dirigentes Mariana Mortágua e Jorge Costa.



O matemático Pedro Filipe Soares foi eleito deputado pela primeira vez em 2009 e chegou à liderança da bancada em 2012, substituindo Luis Fazenda.



O líder da bancada nasceu em 1979 e, segundo a página do parlamento, tem como habilitações literárias uma licenciatura em Matemática Aplicada à Tecnologia e frequência de mestrado em Deteção Remota.



Estes nomes para a liderança da bancada foram indicados pela comissão política do BE e aprovados esta quinta-feira pela nova composição do grupo parlamentar.



Cada um dos quatro maiores grupos parlamentares propõe um vice-presidente -- ou seja, nesta legislatura, PS, PSD, BE e PCP - e, tendo um décimo ou mais do número de deputados, pelo menos um secretário e um vice-secretário.



Os vice-presidentes, secretários e vice-secretários são eleitos por sufrágio de lista completa e nominativa consideram-se eleitos os candidatos que obtiverem a maioria absoluta dos votos dos deputados em efetividade de funções, enquanto o presidente da Assembleia da República será eleito numa outra lista.



A eleição da Mesa da Assembleia da República e do Conselho de Administração da XIV legislatura está marcada para sexta-feira, às 15h00.