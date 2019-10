Urgência pediátrica do Garcia de Orta volta a fechar este fim de semana

A partir das 20h30 desta sexta-feira e até às 8h30 de segunda feira, a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai ficar encerrada.

Em nota enviada à Renascença, o conselho de administração do hospital sublinha que, apesar dos esforços realizados, a solução de assegurar as escalas de urgência ao fim de semana com o apoio das Misericórdias Portuguesas não se concretizou.

O hospital apresenta como alternativa os centros de saúde Rainha Dona Leonor, em Almada e na Amora (Seixal), onde será assegurado reforço do atendimento complementar. Vão estar abertos entre as 10h e as 17h, no sábado e no domingo, para atendimento de situações agudas, mas não urgentes.

Em caso de urgência, os utentes devem recorrer aos hospitais de Santa Maria e Dona Estefânia, em Lisboa.