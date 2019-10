Lion Air. Queda de Boeing deveu-se a uma combinação de falhas

Uma investigação indonésia concluiu que a queda de um voo da Lion Air, no mar de Java, se deveu a falhas no projeto do aparelho, na formação dos pilotos e na manutenção.

O relatório final do acidente, divulgado esta sexta-feira, refere que o voo 610 da Lion Air, que ligava a capital da Indonésia à ilha de Sumatra, caiu porque os pilotos nunca foram informados sobre como responder rapidamente a falhas no sistema de controle automatizado do jato Boeing 737 Max 8.

O avião mergulhou no mar apenas 13 minutos após levantar voo, em 29 de outubro de 2018.

Segundo o Comité Nacional de Segurança em Transportes da Indonésia, o sistema automatizado, conhecido como MCAS, contava com um único sensor de “ângulo de ataque” que fornecia informações erradas, empurrando automaticamente o nariz do avião para baixo.

O relatório também identificou falhas anteriores, como o facto de o avião - que tinha começado a ser usado há apenas dois meses – ter tido problemas nos últimos quatro voos, incluindo um no dia anterior ao acidente fatal.

Este documento surge depois de um outro, divulgado em setembro por investigadores dos Estados Unidos, que concluiu que a Boeing e a Administração Federal de Aviação subestimaram a forma como demasiados avisos visuais e auditivos retardaria a capacidade de resposta dos pilotos.

Cinco meses depois do acidente na Indonésia, o mesmo tipo de avaria causou a queda de um jato Max na Etiópia, matando as 157 pessoas que estavam a bordo.

Depois disso, todos os jatos 737 Max foram suspensos, o que colocou a Boeing sob intensa pressão para explicar os problemas associados ao sistema MCAS.