Detidos dois suspeitos no caso dos chineses encontrados mortos em contentor

A polícia britânica deteve, nesta sexta-feira, duas pessoas suspeitas de envolvimento na morte dos migrantes, encontrados esta semana no contentor de um camião, em Essex, perto de Londres.

As autoridades acreditam que as 39 vítimas, entre as quais um adolescente, sejam de nacionalidade chinesa e tenham sido traficadas por gangues de contrabando humano.

Hoje, foram detidos um homem e uma mulher, ambos com 38 anos, em Warrington, no norte de Inglaterra. Juntam-se ao motorista do camião, um homem de 25 anos da Irlanda do Norte, identificado como Mo Robinson.

Robinson foi preso sob suspeita de homicídio.

A China já veio pedir punição severa aos responsáveis pela morte dos migrantes.