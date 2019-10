BMW 840d Xdrive. Pura condução.

Exterior



Linhas irrepreensíveis. Um “vira-cabeças” quando passa. E não é para menos. É um carro desportivo, baixo, largo, e bem desenhado. A frente com a linha típica BMW, com a grelha a sorrir no centro do para-choques, com dois faróis esguios em cada ponta do capô.

É um carro agradável de ver, com e sem capota. E o visual muda em apenas 15 segundos, que é o tempo necessário para a abrir ou fechar.

A traseira traduz o espírito desportivo, com generosas saídas de escape, e com um grupo ótico esguio, dividido com a tampa da mala.

Interior