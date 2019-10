Ciclismo terá quatro representantes. Dois na estrada e dois no contrarrelógio

Portugal vai ter duas vagas nas provas de estrada dos Jogos Olímpicos 2020, de acordo com o “ranking” final publicado esta quinta-feira pela União Ciclista Internacional (UCI).

A equipa das quinas fecha a qualificação para Tóquio na 23.ª posição da hierarquia mundial, a que equivalem precisamente dois ciclistas na prova de estrada.

A estes dois ciclistas juntam-se ainda outras duas vagas para a prova de contrarrelógio: uma pela posição no “ranking” e outra graças ao oitavo lugar de

Nelson Oliveira nos Mundiais de 2019.

Portugal tem uma medalha olímpica no ciclismo de estrada conquistada por Sérgio Paulinho em Atenas 2004, atrás do italiano Paolo Bettini.

Há quatro anos, no Rio de Janeiro, Portugal esteve representado por quatro elementos na prova de estrada, com Rui Costa a terminar no 10.º lugar.

São até agora dez as modalidades com presença confirmada nos Jogos Olímpicos do Japão, que vão decorrer entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020: Atletismo, Canoagem (sprint e slalom), Ciclismo, Equestre, Ginástica (artística), Natação, Surf, Ténis de Mesa, Tiro com Armas de Caça e Vela.